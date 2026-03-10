בשורה מרכבת ישראל: 9 תחנות נוספות חוזרות לפעילות

בהמשך להקלות פיקוד העורף והרחבת פעילות התחבורה הציבורית, הודיעה רכבת ישראל על פתיחה מחדש של 9 תחנות נוספות ברחבי הארץ. הפתיחה מתאפשרת לאור מאמצי החברה לגיוס כח אדם בדגש על מאבטחים.
התחנות שנפתחות לציבור
החל מיום שלישי 10.3.26 תיפתחנה מחדש לשירות תחנות רמלה, מזכרת בתיה, עפולה רפאל איתן, בית שאן דוד לוי.
החל מיום חמישי 12.3.26 תיפתחנה מחדש לשירות תחנות פאתי מודיעין, להבים רהט, וקריית מלאכי יואב.
תחנות אלו נפתחות בהמשך לחזרתן לפעילות של תחנות מודיעין מרכז, בית שמש, באר שבע צפון האונ' ובאר יעקב, בימים האחרונים
לציבור הנוסעים מומלץ להתעדכן אודות התחנות וזמני הפעילות באתר רכבת ישראל, בישומון, בערוצי השירות הדיגיטליים ובמוקד השירות הטלפוני (*5770)
