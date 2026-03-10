הממשלה תאשר כ-5 מיליארד ש״ח בכספים קואליציוניים

בלי בושה: בזמן מלחמה הממשלה תאשר מיליארדים בכספים קואליציוניים, בין היתר לחרדים למרות שהם אינם בקואליציה

הממשלה צפויה לאשר היום (שלישי) את חלוקת הכספים הקואליציוניים לשנת 2026, במקביל לאישור הגדלה דרמטית בתקציב הביטחון והעמקת הגירעון למימון הוצאות המלחמה הכבדות, כך דיווחה דפנה ליאל בחדשות 12.

על פי הדיווח, הסכום המוצהר עומד על כ-5 מיליארד שקלים - אך בפועל הוא נושק ל-6 מיליארד שקלים, לאחר שתקציבים כמו תוכנית "אופק חדש" לרשתות החינוך החרדיות הוכנסו ישירות לבסיס התקציב.

חלק הארי של התקציב מופנה למוסדות דת וחינוך. סעיף המוסדות התורניים לבדו עומד על כ-1.6 מיליארד שקלים. בנוסף, מוקצים כ-75 מיליון שקלים לתמרוץ מוסדות "מוכר שאינו רשמי" ומוסדות פטור, וכ-77 מיליון שקלים ל"תרבות יהודית חרדית". הרשות לפיתוח המגזר החרדי תתוקצב ב-78 מיליון שקלים.

כלומר, למרות שהחרדים לא בקואליציה, הממשלה מעבירה להם מיליארדי שקלים.