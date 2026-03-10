צה"ל מוציא אזהרת פינוי נוספת לתושבי דרום לבנון

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, הוציא הודעת פינוי נוספת לתושבי רובע הדאחיה בביירות ולשכונות נוספות בעיר, במסגרת גל הפעולות הצבאיות הישראליות נגד תשתיות חיזבאללה בלבנון.

בהודעה שיצאה בשעות האחרונות נדרשו תושבי הפרברים הדרומיים לפנות את בתיהם לאלתר. האזהרה כללה גם שבע שכונותשממוקמות ברובן בפרברים הדרומיים של ביירות, אזור המזוהה מזה שנים עם הנוכחות הצבאית והתשתיתית של חיזבאללה.

אדרעי הבהיר בהודעתו כי צה"ל פועל אך ורק כנגד פעולות הטרור של חיזבאללה, וכי פעולה זו נכפית על ישראל בשל האיומים המתמשכים הנשלחים מהשטח הלבנוני. הוא הדגיש כי אין כל כוונה לפגוע באזרחים, וקרא לתושבים להתרחק מיידית מהאזורים המוזכרים, תוך שהוא מזהיר כי מי שיישאר במקום מסכן את חייו.

הקשר גאוגרפי: מי הן השכונות שהוזכרו

השכונות שצוינו בהודעת הפינוי ממוקמות בחלקן בדאחיה, רצועת שכונות המשתרעת לאורך הפרברים הדרומיים של ביירות

אל-ג'בירי ונתיב הארק הם שמות של ציר רחובות ושכונות שבהן שוכנות לפי פרסומים זרים מתקני אחסון ולוגיסטיקה של חיזבאללה. מגדל ברז'נה הוא ציון דרך מוכר בפרברי ביירות, ושכונת השיחים מתוארת בדיווחים מקומיים כאחת השכונות שבהן מרוכזת נוכחות תשתיתית של גורמים מזוהים עם הארגון.