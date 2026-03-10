יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על צ'אק נוריס

לרגל יום הולדתו ה-86 של כוכב האקשן האגדי צ'אק נוריס - עשרה דברים על האיש שהפך לאחד הסמלים הגדולים של סרטי הפעולה, מאמן לחימה שהגיע מהצבא ועד למעמד של אייקון תרבותי עולמי

מכוכב קראטה צעיר ועד אגדת אקשן הוליוודית - צ'אק נוריס הפך במהלך הקריירה שלו לדמות שמזוהה עם כוח, משמעת ואומנויות לחימה. לרגל יום הולדתו ה-86, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. שמו האמיתי בכלל לא צ'אק

צ'אק נוריס נולד בשם קרלוס ריי נוריס בעיירה ריאן שבאוקלהומה. את הכינוי "צ'אק" קיבל בזמן שירותו הצבאי בקוריאה הדרומית.

2. התחיל את הדרך בחיל האוויר

בשנת 1958 התגייס לחיל האוויר האמריקאי ושירת כשוטר צבאי. במהלך השירות בקוריאה החל להתאמן באומנויות לחימה - תחום שהפך בהמשך למרכז חייו.

צ'אק נוריס בצעירותו צילום: Alan Light

3. מחזיק במספר חגורות שחורות

נוריס הוא אמן לחימה בעל חגורה שחורה בכמה שיטות, ביניהן טאנג סו דו וטאקוונדו, ואף ייסד שיטה משלו בשם Chun Kuk Do.

4. היה אלוף קראטה לפני שהפך לשחקן

בסוף שנות ה-60 הפך לאחד הלוחמים הבולטים בארה"ב וזכה בתואר אלוף העולם בקראטה במשקל בינוני.

5. פתח בית ספר לקראטה לסלבס

לאחר שחזר מהצבא פתח בית ספר לקראטה בקליפורניה - ואחד התלמידים המפורסמים שלו היה סטיב מקווין, שעודד אותו לנסות קריירת משחק.

צ'אק נוריס צילום: Staff Sgt. Tony Foster

6. הקרב האגדי עם ברוס לי

נוריס שיחק לצד ברוס לי בסרט "שאגת הדרקון" משנת 1972. הקרב ביניהם בקולוסיאום ברומא הפך לאחת מסצנות הלחימה המפורסמות בתולדות הקולנוע.

7. הפך לכוכב ענק בזכות סדרת טלוויזיה

בשנות ה-90 כיכב בסדרה "ווקר, טקסס ריינג'ר", ששודרה במשך שמונה עונות והפכה אותו לאחד מכוכבי האקשן הגדולים בטלוויזיה.

צ'אק נוריס צילום: ווקר

8. כמעט שיחק את הנבל ב"קראטה קיד"

בשנת 1984 הוצע לו לגלם את דמותו של סנסיי קריז בסרט "קראטה קיד", אך הוא סירב משום שלא רצה לשחק דמות שלילית שמלמדת אלימות.

9. פגש את נתניהו בירושלים

בשנת 2017 הגיע צ'אק נוריס לביקור בישראל ונפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו בירושלים. במהלך הפגישה אמר נתניהו לנוריס: "ישראל חזקה, ועכשיו חזקה מתמיד. תודה על תמיכתך", ונוריס השיב: "תמיד תהיה לכם את תמיכתי". במהלך הביקור סייר נוריס גם בירושלים ובכותל המערבי.



שאב כוחות: נתניהו נפגש עם צ'אק נוריס; צפו בתיעוד

10. גם בגיל 80+ הוא עדיין מתאמן

נוריס ממשיך לשמור על כושר ואורח חיים פעיל. גם בגיל מבוגר הוא עדיין מתאמן, מציב לעצמו מטרות ומאמין ש"תנועה היא חיים".

עובדות צ'אק נוריס

במשך השנים, ובעיקר בעקבות הסרטים בהם הוא תמיד מנצח, הפך צ'אק נוריס לגיבור על כל יכול, ואיתו נוצר גם טרנד "עובדות צ'אק נוריס" שמשוות לו יכולת בלתי מוגבלת. הנה כמה לדוגמה:

צ'אק נוריס לא מציית לחוק, החוק מציית לצ'אק נוריס.

צ'אק נוריס בעט בטלוויזיה והמציא את המסך השטוח.

כשצ'אק נוריס חותך בצל הבצל בוכה.

צ'אק נוריס יכול לרקוד על שתי חתונות.



כשצ'אק נוריס עושה שכיבות סמיכה, הוא לא עולה ויורד אלא דוחף את כדור הארץ כלפי מטה.

צ'אק נוריס זרק רימון והרג 50 איש. ואז הרימון התפוצץ.

צ'אק נוריס יכול לאפות עוגה בפריזר.

צא'ק נוריס התערב עם סופרמן מי מנצח ב'הורדות ידיים' המפסיד נאלץ ללבוש את התחתונים על המכנסיים.