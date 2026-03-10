השר שיקלי בקרית שמונה: "חייבים להרחיב את מרחב החיץ בלבנון"

השר שיקלי העביר את הלילה בקרית שמונה והמשיך היום לסיור לאורך הגבול הצפוני, שם קיים הערכות מצב עם ראשי הרשויות ונפגש עם התושבים וחיילי המילואים: "תושבי הצפון גיבורים אמיתיים, אנו חייבים להרחיב את אזורי החיץ שלנו בגבול לבנון, למול האויב צריכים להיות בקו הראשון מוצבים ולא יישובים"

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי ערך היום (שלישי) סיור לאורך הגבול הצפוני מקרית שמונה ועד שלומי, קיים הערכות מצב ברשויות השונות ונפגש עם התושבים וחיילי המילואים, זאת לאחר שהעביר את הלילה בקרית שמונה כדי לחוות מקרוב את המציאות ביישובי הצפון בימים אלו.

השר שיקלי עם ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל כבסה בזירת הנפילה צילום: דוברות השר שיקלי

השר פתח את היום בביקור באנדרטת הארי השואג בתל חי, משם שב לקרית שמונה השתתף בהערכת מצב עם ראש העיר אביחי שטרן ויחד איתו יצא לפגוש את תושבי העיר ולשמוע מהם על ההתמודדות האישית והיום יומית שלהם במלחמה.

משם המשיך השר אל מרכז השליטה של חצור הגלילית יחד עם ראש המועצה מיכאל כבסה - השניים גם ביקרו בזירת הנפילה בחצור.

במהלך הביקור אמר שיקלי: "אנו חייבים לנצל את ההזדמנות, להרחיב את אזורי החיץ בגבול הלבנון, ולא לאפשר לאף גורם עוין להתקרב אל מרחב הגבול. למול האויב צריכים להיות בקו הראשון מוצבים ולא יישובים".

השר שיקלי המשיך ליישוב שלומי, שם ביקר בחמ״ל ונפגש עם היחידה הטקטית ועם ראש המועצה גבי נעמן. משם המשיך לחורפיש ולמרום גליל.

בסיום אמר השר: "הגעתי כדי לראות ולחוות מקרוב את המציאות הצפונית בשטח: להבין את המצוקות, האתגרים והפתרונות הנדרשים. פגשתי תושבים נחושים וגיבורים ורשויות חזקות שמתמודדות עם אתגרים לא פשוטים".