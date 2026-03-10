תרגיל ענק של נפילת טילים הסתיים בהר ברכה

ביוזמת המועצה האזורית שומרון ובהובלת אוגדת איו"ש, משטרה כיבוי אש ופקע"ר הושלם בהצלחה תרגיל חירום ענק, המדמה פגיעה ישירה בלב יישוב. יוסי דגן: "המוכנות של הכוחות והמתנדבים היא קו ההגנה הראשון"

היום (שלישי) התקיים תרגיל עורף רחב היקף בשומרון, שנערך ביוזמת המועצה האזורית שומרון ובשיתוף פעולה הדוק עם כוחות הביטחון.

התרגיל התקיים בהשתתפות פיקוד העורף, חטמ"ר שומרון, גדוד חילוץ, כיבוי והצלה, משטרת ישראל, יחידת חילוץ שומרון, אגף הביטחון במועצה, מטה החירום במועצה ופיקוד העורף וארגון זק"א.

במסגרת התרגיל, תרגלו הכוחות תרחיש דמה של נפילת טיל ביישוב הר ברכה. במהלך האירוע נבחנו המענה המבצעי המהיר, התיאום הבין-ארגוני בין גופי החירום וההצלה, ויכולת מתן המענה האזרחי והלוגיסטי לתושבים בנקודת האירוע.

מח״ט שומרון, אלוף-משנה אריאל גונן, אמר במהלך דיון בתרגיל: ״בעשרה הימים האחרונים הכפלנו את הפעילות ההתקפית פי שלושה, ובמקביל עיבינו את כוחות ההגנה שפועלים יום ולילה ביישובים ובצירים בשביל להבטיח את בטחונכם.

"ברגעים אלו, אנחנו מתרגלים את הכוחות בזירת נפילה ביישוב בגזרה בשביל לתת את המענה המדויק בעת מצב חירום. אתם, תושבי הגזרה מגלים חוסן אדיר למול המצב, שמאפשר לנו להמשיך לפעול כדי להבטיח את שגרת חייכם".

יוסי דגן: " קו ההגנה הראשון"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר בתום התרגיל: "אני מבקש להודות לצה"ל - אוגדת איו"ש, חטיבת שומרון, פיקוד העורף, כיבוי האש, המשטרה, מד"א, מטה החירום של המועצה האזורית שומרון, הישוב הר הרכה וכלל הכוחות שלקחו חלק בתרגיל החשוב הזה. שיתוף הפעולה והמקצועיות של כל הגופים יחד נותנים ביטחון גדול לתושבי השומרון".

"גזרת השומרון היא גזרה מורכבת ורגישה ולכן העבודה המשותפת בין הצבא, כוחות החירום, אגף הביטחון של המועצה והמתנדבים ביישובים היא קריטית".

"המוכנות של הכוחות והמתנדבים היא קו ההגנה הראשון המשימה שלנו ברורה. לעשות הכל כדי שבשומרון לא יהיה 7 באוקטובר. לחזק את הביטחון, את ההתיישבות ואת החוסן של התושבים".