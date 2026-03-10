מעבדת סמים ענקית נחשפה בפרדס חנה

מעבדת סמים ענקית נחשפה בלב פרדס חנה. שוטרי תחנת זכרון יעקב יחד עם לוחמי יחידת רומ"ח במרחב מנשה, יצאו לפעילות מיוחדת וחשפו בימים אלו את המעבדה בה נמצאו למעלה מ-300 ק"ג של קנאביס.

צילום: דוברות המשטרה

עם קבלת המידע על מיקום המעבדה, הגיעו השוטרים אל הדירה, בה איתרו מעבדה לגידול סמים עם מאות קילוגרמים של חומר החשוד כסם מסוג קנאביס. לצד השתילים נמצא ציוד מתקדם המשמש לגידול והפקת הסם.

החשוד, תושב פרדס חנה בשנות ה- 50 לחייו נעצר והובא לחקירה בתחנת זכרון יעקב. בנוסף בקשה המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

רק בשבועות האחרונים נתפסה מעבדת סמים בני ברק והשבוע נעצר שליח שברשותו נמצא 2 ק"ג של סמים.