רשת 13 ניצחה אבל נותרה בהלם | רייטינג

אחרי שבירת השיא אחרי 6 שנים, רשת 13 המשיכה גם אמש להוביל את טבלת הרייטינג עם 'האח הגדול', אך הפעם היה זה ניצחון דחוק

כ"ג אדר התשפ"ו
האח הגדול צילום: Shlomi Cohen / Flash90

אחרי השיא של רשת 13 שלשום באחוזי הצפייה בתכנית 'האח הגדול', אמש שוב הצליח הערוץ לגבור על קשת 12 וערוץ 14 ולהתמקם במקום הראשון. אם כי, הפעם בפער קטן הרבה יותר.

האח הגדול ששודרה, כאמור, ברשת 13, הניבה נתון של 19.6% צפייה. ארץ נהדרת בקשת 12 הגיעה למקום השני עם 19.4%. הפטריוטים בערוץ 14 הרחק מאחור עם 7.9%. והאחוזון העליון, של כאן 11 עם 3.6% בלבד.

עוד לפני כן בגזרת החדשות, המיקומים היו אחרים לחלוטין כשמהדורת חדשות 12 המשיכה להיות הרבה מעל כולם עם 19.4%. חדשות 14: 8.9%. חדשות 13: 8.3%. חדשות 11: 4.9%. חדשות i24News: 0.9%.

