יעקב ברדוגו מטיל פצצה: "יכול להיות שהוא יתפטר"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו התייחס לסערה סביב בקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו. בדבריו הוא הטיל פצצה. לכל הפרטים

כ"ג אדר התשפ"ו
יעקב ברדוגו צילום: יונתן זינדל/פלאש90

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, התייחס היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל' לסוגיית החנינה לנתניהו, והפתיע כאשר אמר: "יכול להיות שנהיה עדים להתפטרות נשיא המדינה הרצוג, סביב סוגיית החנינה". 

עוד הוא הוסיף: "יש עליו לחץ גדול מאוד מצד קפלן וצלאח א-דין. ככל שעובר הזמן, הוא חש ש'אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי' בעניין הזה, הוא יודע שצריך לסיים את המשפט הזה".

נזכיר כי אמש הנשיא האמריקני טראמפ, תקף שוב את הנשיא הרצוג על כך שהוא לא מעניק חנינה לנתניהו. "מה קורה עם ענייני החנינה? הרצוג לא צריך חוות דעת משפטיות. הוא מחרטט. הוא אדם חלש ופתטי. אני רוצה שביבי יהיה ממוקד במלחמה ולא בבולשיט", תקף טראמפ.

