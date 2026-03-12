מתי חוזרים ללימודים? שר החינוך בהצהרה דרמטית

בהערכת מצב שהתקיימה הבוקר (ה׳) בעיריית נהריה, לאחר לילה שבו נרשמו שיגורים רבים לעבר האזור, אמר שר החינוך יואב קיש כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק.

באשר לאפשרות של פתיחה מדורגת במקומות אחרים כדוגמת עוטף עזה, הדגיש השר כי לצורך פתיחת מערכת החינוך ביום ראשון נדרשת הנחייה מוקדמת שתאפשר למערכת להיערך, לפחות כ-24 שעות לפני כן. ככל שההנחיה תתקבל רק במוצאי שבת, פתיחת מוסדות החינוך באזורים שיאושרו תתאפשר ליום שני.

עוד ציין השר, כי משרד החינוך פנה לפיקוד העורף בבקשה להקדים את קבלת ההחלטה, על מנת לאפשר לרשויות המקומיות ולמערכת החינוך זמן היערכות מספק. הודגש כי בכל מקרה מדובר אך ורק ברשויות ובאזורים שיאושרו על ידי פיקוד העורף ובכפוף לרצון ולהיערכות של ראשי הרשויות המקומיות.