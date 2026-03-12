בורחת מהאש: לינדזי לוהן עזבה את דובאי בשל המלחמה

"אחרי שנים של שקט באיחוד האמירויות, חוסר היציבות מול איראן אילץ את כוכבת "שישי הפוך יותר" לארוז מזוודות ולחזור להתגורר בארצות הברית

וכבת הקולנוע לינדזי לוהן ("ילדות רעות", "שישי הפוך יותר"), שמתגוררת בשנים האחרונות בדובאי עם בעלה ובנה, נחתה לאחרונה בניו יורק. על פי דיווחים, הצעד הגיע בעקבות ההסלמה הביטחונית והחשש מהתפתחות מלחמה מול איראן באזור המפרץ הפרסי.

לוהן, נצפתה לאחרונה נוחתת בשדה התעופה בניו יורק כשהיא מלווה בבני משפחתה. מקורות המקורבים לשחקנית מציינים כי ההחלטה לעזוב זמנית את איחוד האמירויות נבעה מרצון לשהות במקום בטוח יותר לאור חוסר היציבות האזורי.

כזכור, לוהן העתיקה את מרכז חייה לדובאי לפני מספר שנים, שם היא מנהלת חיי משפחה הרחק מאור הזרקורים של הוליווד. נכון לעכשיו, לא ברור לכמה זמן מתכננת הכוכבת להישאר בארצות הברית והאם מדובר בשינוי קבוע או בשהות זמנית עד שיירגעו הרוחות במזרח התיכון.