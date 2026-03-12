מחשש למתקפה איראנית: תוגברה האבטחה סביב טקס האוסקר

לקראת טקס הפרסים בשבוע הבא, רשויות האכיפה בארה"ב, בשיתוף ה-FBI, העלו את רמת הכוננות לדרגות חסרות תקדים. הדיווחים מצביעים על איומים המדברים על ניסיון שיגור כטב"מים לעבר שמי קליפורניה בזמן האירוע

בישראל כבר שבועיים מרגישים את המלחמה עם איראן, והשגרה נעצרה. כעת נראה שגם בארצות הברית מתחילים לחשוש - אבל הפעם בטקס הפרסים היוקרתי של הוליווד.

מערך האבטחה סביב טקס האוסקר ה-98, שצפוי להתקיים ביום ראשון הבא בלוס אנג'לס, עובר שינוי דרמטי: על פי דיווח באתר "דדליין", משטרת לוס אנג'לס והבולשת הפדרלית (FBI) החליטו לתגבר משמעותית את האבטחה האווירית והקרקעית, זאת בעקבות מידע מודיעיני המצביע על חשש מפני מתקפה של כטב"מים מצד איראן או גורמים המזוהים עמה.

לפי מקורות המעורבים בתוכניות האבטחה, החשש העיקרי הוא מפני חדירת כטב"מים מתאבדים או רחפני נפץ לשטח האווירי המוגדר מעל תיאטרון דולבי ומסלול השטיח האדום. "אנחנו לא לוקחים שום סיכון", אמר גורם ביטחוני לאתר דדליין. "האיומים המגיעים מכיוון איראן נלקחים ברצינות רבה, במיוחד על רקע המתיחות הגיאופוליטית הגוברת".

בהוליווד מציינים כי בעוד שטקס האוסקר תמיד נחשב לאירוע מאובטח ברמה גבוהה, הפעם מדובר בשינוי אסטרטגי. אם בעבר ההתמקדות הייתה באיומי טרור מקומיים או פריצות של מעריצים, כעת האיום מוגדר כ"איום מדינתי חיצוני" הדורש מעורבות של מערכות הגנה צבאיות.

מהמשטרה נמסר כי "בטיחות הציבור נותרת בעדיפות עליונה. כחלק מהיערכותנו אנו ממשיכים להיות קשובים לכל האיומים האפשריים".