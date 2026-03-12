תוך 12 שעות בלבד: הדיירת שהצליחה להצית את בית האח הגדול

מירה נואף רבה עם הדיירים צילום: מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13

תוך פחות מ-12 שעות בבית "האח הגדול", הדיירת מירה נואף כבר הצליחה לעורר מתיחות עם הדיירים בעקבות עימות סביב האוכל והמקלחת - וברשת עדיין סוערים סביב פרשת המעקב אחרי עמוד פרו-פלסטיני

העונה החדשה של "האח הגדול" רק יצאה לדרך - וכבר מסתמנת אחת הדמויות המדוברות בבית. הדיירת מירה נואף, שנכנסה לבית במהלך הכניסות הראשונות השבוע, הספיקה בתוך פחות מ-24 שעות לעורר מתיחות עם חלק גדול מהדיירים.

כבר בערב הראשון: עימות סביב האוכל

המתיחות הראשונה בבית התרחשה כבר בערב הכניסה. בזמן שמירה התארגנה והתלבשה, שאר הדיירים הכינו ארוחת ערב וחילקו צלחות פסטה לכל המשתתפים.

כאשר נואף הגיעה לשולחן, הדיירים הסבירו לה שהכינו עבורה צלחת ושמרו לה אוכל. למרות זאת היא התעצבנה וטענה שלא דאגו לה. כמה דיירים ניסו להרגיע אותה והבהירו שהאוכל כבר הוכן גם עבורה, אך היא המשיכה לכעוס וסירבה לאכול.

בהמשך אף החלה לספור את מספר הצלחות שהוכנו כדי לבדוק אם באמת הוגשה גם לה מנה. רק לאחר שראתה כי הוכנו 14 צלחות - הבינה כי גם לה הוגשה אחת.

מירה נואף רבה עם הדיירים צילום: מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13

"אני אתנקם בהם"

הדרמה לא הסתיימה שם. לפי הדיירים, למחרת בבוקר נואף סיפרה כי היא מתכננת "נקמה" על היחס שקיבלה בערב הראשון - מה שכבר עורר מתיחות נוספת בבית.

העימות הבא הגיע סביב המקלחת: הדיירים חיכו למים חמים, ונואף קמה מוקדם כדי "לתפוס תור" והניחה את הכפכפים שלה במקלחת. כאשר שני דיירים נכנסו לפניה, התפתח ויכוח קולני נוסף.

בתוך פחות מ-24 שעות בלבד, נואף כבר הספיקה להיכנס לעימותים עם כמה מהדיירים, כאשר חלקם כבר הביעו תסכול מההתנהלות בבית.

ברשת כבר זועמים

עוד לפני הדרמות בתוך הבית, נואף כבר עמדה במרכז סערה ברשת לאחר שנחשף כי היא עוקבת באינסטגרם אחרי עמוד המזוהה עם תכנים פרו-פלסטיניים. צילומי מסך מהחשבון שלה הופצו ברשתות החברתיות ועוררו תגובות רבות.

גולשים רבים מתחו ביקורת על הפקת התוכנית וטענו כי היה צריך לבדוק מראש את פעילות המתמודדים ברשתות. אחרים אף קראו להדחתה המיידית.

כעת נותר לראות האם הדרמות סביב נואף יהפכו אותה לאחת הדמויות הבולטות של העונה - או דווקא יובילו לכך שתהיה בין הראשונות לעזוב את הבית.