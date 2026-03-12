בשורה לנוסעים: 5 תחנות רכבת נוספות יחזרו לפעילות

רכבת ישראל מודיעה כי החל מיום ראשון הקרוב, יחזרו לפעילות 5 תחנות נוספות, במסגרת החזרה המדורגת של פעילות הרכבות ברחבי הארץ.
על פי הודעת החברה החל מיום ראשון 15.3.26 תיפתחנה מחדש לשירות תחנות הוד השרון סוקולוב, בני ברק, ראשל"צ הראשונים, דימונה.
תחנות אלו מצטרפות לעשרות התחנות שחזרו לפעול בימים האחרונים: רמלה, מזכרת בתיה, עפולה רפאל איתן, בית שאן דוד לוי, פאתי מודיעין, להבים רהט, וקריית מלאכי יואב, מודיעין מרכז, בית שמש, באר שבע צפון האונ' ובאר יעקב.
בנוסף, יחודש השירות בקווים הבאים ותחול בהם הגברת תדירות:
קו הרצליה-ת"א-נתב"ג-ירושלים יצחק נבון יופעל בתדירות מלאה - 2 רכבות מידי שעה לכל כיוון).
קו הרצליה-אופקים (טבעת השרון והנגב המערבי) יופעל בתדירות מלאה - 2 רכבות מידי שעה לכל כיוון.
יחודש השירות בקו בנימינה-רחובות בתדירות מלאה- 2 רכבות מידי שעה לכל כיוון.
קו מודיעין מרכז-נתב"ג-ת"א יוארך עד תחנת חיפה מרכז השמונה.
יחודש השירות בקווים דימונה- באר שבע צפון האונ' וראשל"צ הראשונים-לוד.
ברכבת מזכירים כי פעילות כלל קווי הנסיעה מתקיימת בין השעות 5:00 ועד 21:00. לציבור הנוסעים מומלץ להתעדכן אודות התחנות וזמני הפעילות באתר רכבת ישראל, בישומון, בערוצי השירות הדיגיטליים ובמוקד השירות הטלפוני (*5770)
תגובות