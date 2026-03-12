ברני סנדרס תוקף: "נגררים למלחמות של נתניהו"

הסנאטור היהודי הוותיק של המפלגה הדמוקרטית, יוצא שוב למתקפה חריפה על ישראל ועל ראש הממשלה נתניהו אחרי שחיזבאללה פתח במתקפה חדשה

הפוליטיקאי היהודי מהוותיקים ביותר במפלגה הדמורטית, יוצא למתקפה חדשה על ישראל, לאחר שחיזבאללה פתח חזית חדשה.

בעוד ארצות הברית וישראל נלחמות יחדיו נגד שלטון האייתולות באיראן, ולאחר שחיזבאללה פתח בחזית חדשה כנגד ישראל, הדמוקרט היהודי מהמובילים בארה"ב, ברני סנדרס, יוצא למתקפה על ישראל.

"זו לא רק איראן, זו גם לבנון, בתוך פחות משובעיים ישראל הרגה מעל 570 אנשים והביאה לבריחתם של עוד 750 אלף, עשר אחוז מכלל האוכלוסייה, מבני מגורים מופצצים ללא אזהרה". תקף סנדרס בחריפות, ולא התייחס כלל למתקפות על ישראל מצד חיזבאללה.

לבסוף כתב סנדרס: "ארה"ב לא יכולה לשתף פעולה עם המלחמות של נתניהו".