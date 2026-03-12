בתי החולים דואגים לפצועים ושוכחים את החולים הרגילים

בין הטילים והרקטות, בתי החולים נמצאים במצב חירום. אבל אלפי חולים כרוניים שחיכו חודשים רבים לתור חשוב או לפרוצדורה רפואית מקבלים הודעת דחייה. חולים שעלולים לשלם על כך מחיר כבד

מבצע שאגת הארי, כמו כל המבצעים שלפניו, הביא את בתי החולים לעבור למתכונת חירום. החולים הורדו למרחבים ממוגנים, מחלקות נערכות לקליטת פצועים ומשאבים רבים מופנים להכנות לתרחישים ביטחוניים.

ההיערכות הזו חשובה, ואפילו הכרחית. מדינת ישראל חייבת להיות מוכנה לכל תרחיש.

אבל לצד זאת, חשוב לזכור שיש מציאות נוספת שמתרחשת מדי יום – המציאות של החולים הכרוניים.

אנשים חיכו חודשים לתור רפואי והוא נדחה

בשבוע האחרון אנחנו בארגון מזור נתקלים ביותר ויותר פניות מחולים ומשפחות שמספרים על דחיות חוזרות ונשנות של בדיקות, פרוצדורות רפואיות וניתוחים. אנשים שמחכים חודשים לתור רפואי, ורגע לפני המועד מקבלים הודעה שהוא נדחה שוב.

המחלות שלהם לא נעצרות בגלל מצב ביטחוני.

במחלות רבות - במיוחד בתחומים כמו אונקולוגיה, קרדיולוגיה ומחלות כרוניות מורכבות – הזמן הוא גורם קריטי. עיכוב של חודשים, שבועות ולעיתים אפילו ימים בבדיקה או בניתוח עלול לגרום להידרדרות משמעותית במצב הרפואי של החולה.

יש מקרים שבהם דחייה כזו משנה לחלוטין את מסלול המחלה.

חולים מחכים לראות האם הטיפול שלהם עובד

לא פעם פונים אלינו אנשים המתמודדים עם מחלות מורכבות - למשל חולי לב שממתינים לבדיקה קריטית שאמורה לקבוע את המשך הטיפול. במקרים רבים הם מספרים כי זמן קצר לפני התור הם מקבלים הודעה שהתור נדחה לזמן שאינו ידוע.

כאשר אדם יודע שיש בעיה בלב והוא צריך להמתין זמן בלתי מוגדר לבדיקה – כל יום מרגיש כמו נצח.

מקרים דומים מגיעים גם מחולים אונקולוגיים שממתינים לבדיקות הדמיה חשובות כדי להבין האם הטיפול שהם מקבלים אכן עובד.

במחלות כאלה כל בדיקה היא עולם ומלואו. החולה מחכה לדעת האם הטיפול מצליח או לא, וכאשר הבדיקה נדחית – הוא פשוט נשאר באוויר.

הניתוח נדחה - החולה אובד עצות

דברים דומים אמר לי אמש ברוך ליברמן, מי שעומד בראש הארגון המרכזי בישראל לביטחון תרופתי ׳חברים לרפואה׳. ליברמן סיפר כי בתקופה האחרונה הם רואים יותר ויותר חולים שמבטלים להם תורים לניתוחים או לשינויים בטיפול, וכעת הם נאלצים להמשיך חודשים נוספים עם תרופות יקרות מאוד.

רבים מהם מקווים שהניתוח או הטיפול הבא יאפשרו להם להפחית את התרופות - ולעיתים אף להפסיק חלק מהן. אבל כאשר הניתוח נדחה, הם מוצאים את עצמם ממשיכים לקחת תרופות יקרות שאין להם תמיד את היכולת הכלכלית לממן.

כך נוצר מצב שבו החולים משלמים מחיר כפול: גם המתנה ארוכה לטיפול, וגם המשך שימוש בתרופות יקרות שאינן בהכרח הפתרון האמיתי למצבם.

חשוב לומר בצורה ברורה: אין כאן ביקורת כלפי הרופאים והצוותים הרפואיים. הרפואה בישראל היא מהטובות בעולם, והמסירות של הרופאים והאחיות בתקופה הזו מעוררת הערכה עמוקה.

הבעיה איננה האנשים במערכת - אלא המציאות שבה כאשר המערכת מתמקדת מאוד בהיערכות למצבי חירום, הדברים השוטפים נדחקים לעיתים הצידה. דווקא בתקופות כאלה חשוב לזכור שמערכת הבריאות קיימת בראש ובראשונה עבור החולים.

החברה הישראלית יודעת להתגייס בצורה מדהימה בזמן מלחמה. אנחנו רואים את זה בכל תחום. אבל בתוך כל ההיערכות הזו אסור לנו לשכוח גם את החולים שלא נמצאים בכותרות. עבור רבים מהם כל חודש של עיכוב בטיפול עלול להיות קריטי.

גם בזמן מלחמה אסור להשאיר את החולים הכרוניים מאחור. כי עבורם, הרפואה היא לא תרחיש עתידי - אלא צורך מיידי של חיים ובריאות.

נחום פראנק הוא מנכ״ל מזור - יעוץ והכוונה רפואית.