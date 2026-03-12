הבכיר בתחזית לציבור: זה מה שיקרה מול איראן

עיתונאי כאן 11 לשעבר וקצין במיל' שרון עידן, טען כי הסבב הנוכחי עם איראן יסתיים בקרוב, אך אחריו יהיה סבב נוסף

עיתונאי כאן 11 לשעבר וקצין במיל' שרון עידן, התייחס היום (חמישי) להמשך המלחמה מול איראן וטען: "עתידות: הסבב עם איראן ייגמר עוד עשרה ימים. יהיה סבב המשך.

לבנון, זו רק ההתחלה. נתניהו ישאף להיכנס לגזרה הזאת מול חיזבאללה ולשהות בלבנון חודשים ארוכים. שנה של סדר יום בטחוני כבד. יילך לבחירות כשברקע רוחות מלחמה - והטיקט, תנו לי להמשיך את הנקיון היסודי שהתחלתי".

בתגובה, גולשים רבים הסכימו איתו וטענו כי נתניהו יוצא למלחמות רק בכדי לנצח בבחירות הבאות.

בימים האחרונים גולשים רבים זועמים כי הם אינם מבינים את מטרת המלחמה ועד מתי היא תימשך, חלקם קיטרו על הצורך לרוץ למקלטים שוב ושוב במהלך הלילה, ואחרים רטנו על כך שאין מסגרות לימוד לילדים.