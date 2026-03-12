הבריחה הגדולה: מיליוני עקורים נודדים בתוך איראן

האו"ם מודיע כי מאז תחילת המלחמה באיראן, יותר מ-3 מיליון איראנים נעקרו מבתיהם ונודדים כעת ברחבי איראן

סוכנות הפליטים של האו"ם מעדכנת כי לפי נתוניה, מאז תחילת המבצע הישראלי-אמריקאי נגד המשטר האיראני, נעקרו מבתיהם כ-3.2 מיליון איראנים.

על פי סוכנות המעקב ההומניטרית לנושא פליטים, מאז תחילת הלחימה מאות אלפי משפחות עזבו את בתיהם, כאשר מרבית הנודדים מגיעים מטהראן וסביבתה המיידית.

מטעם הסוכנות נמסר כי כ-4 אחוזים מהאוכלוסייה האיראנית עזבה את ביתה מאז תחילת המלחמה, והודיעה כי המספר צפוי להמשיך ולעלות כל עוד הלחימה תימשך.

בתחילת המלחמה תועדה נטישה ובריחה גדולה ממרחב טהראן, כאשר רבים מהם היו בעצמם אנשי משטר וכוחות חמושים, הנמלטים מחשש לחיסול.