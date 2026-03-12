בלב טהרן: צה"ל תקף מתקן לייצור פצצה גרעינית

כחלק מגלי התקיפות שהושלמו בימים האחרונים בטהרן, חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ״ן אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית, אתר ׳טלקאן׳, ששימש את המשטר לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני.

האתר שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים במסגרת פרויקט "אמאד", התוכנית החשאית לפיתוח נשק גרעיני בשנות ה-2000.

במהלך מבצע ׳עם כלביא׳, צה״ל פעל באופן שיטתי נגד מוקדי הידע והתשתיות שקידמו את תחום הנשק הגרעיני האיראני, במטרה להסיר איום קיומי מתהווה על מדינת ישראל. על אף הפגיעה הקשה בתוכנית, משטר הטרור האיראני לא זנח את תוכניתו והמשיך לפתח ולקדם את היכולות הנדרשות עבור נשק גרעיני. במסגרת כך, צה"ל זיהה כי המשטר החל לאחרונה בשיקום האתר, זאת לאחר שהותקף באוקטובר 2024.

התקיפה מהווה נדבך נוסף במאמץ המתמשך לשלול מהמשטר את מרכיבי הליבה הנדרשים להשגת נשק גרעיני.

התקיפה היא חלק מרצף הפעולות שבוצעו במהלך מבצע ׳עם כלביא׳, שמטרתן פגיעה עמוקה ומתמשכת ביסודות תוכנית הגרעין של משטר הטרור האיראני.