נחשף: זו הסיבה שלא ניתן להעניק לנתניהו חנינה

במסמך מפורט בן עשרות עמודים, קובעת מחלקת החנינות באופן נחרץ כי לא ניתן להמליץ לנשיא המדינה להיעתר לבקשת ראש הממשלה נתניהו ולהפסיק את משפטו.

חוות הדעת, שהועברה לשר המשפטים אליהו בניגוד לעמדת היועמ"שית, מותחת ביקורת חסרת תקדים על התנהלותה של גלי בהרב-מיארה, שלטענת המחלקה התעלמה מפניותיהם במשך חודשים ארוכים.

על פי הדיווח ב'ישראל היום', לפי עמדת המחלקה, בקשתו של נתניהו היא "תקדימית וחריגה ביותר", שכן היא מבקשת לעצור הליך פלילי בעיצומו ומבלי להודות באשמה - שילוב שאין לו אח ורע במשפט הישראלי. במסמך נשללת ההשוואה לפרשת "קו 300", תוך הבהרה כי עצירת המשפט כעת תהווה הפקעה של התיק מידי הרשות השופטת ופגיעה חריפה בעקרון הפרדת הרשויות. במחלקה מדגישים כי כל עוד ראש הממשלה עומד על חפותו, לא ניתן להכריע בבקשתו ללא אחד משלושה מרכיבים: הודאה, פרישה מוסכמת מהכהונה או פסק דין סופי.

עוד מזהירים כותבי המסמך כי חנינה בנסיבות אלו עלולה להפוך את מוסד החנינה לכלי פוליטי לעקיפת בתי המשפט, וליצור "אפקט מצנן" במאבק בשחיתות השלטונית. המחלקה מציינת כי הנשיא הרצוג הועמד בסיטואציה בלתי אפשרית, שבה כל הכרעה שיקבל רק תעמיק את הקרע והפילוג בעם ותפגע בתחושת השוויון בפני החוק. בשורה התחתונה, קובעת המחלקה כי הדרך היחידה לסיום הפרשה היא בהכרעה שיפוטית חלוטה או בהסכמה, שכן כל פתרון אחר יותיר את הציבור בחוסר ודאות ויערער את סדרי המשטר הדמוקרטי.





עצם העברת חוות הדעת לשר אליהו היא אמירה לכשעצמה, שכן מחלקת החנינות סירבה לבקשת היועמ"שית שלא לעשות זאת.