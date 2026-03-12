המחווה המפתיעה של "פרחי ירושלים" לנשיא טראמפ | צפו

בין האזעקות, הזומים והמציאות הביטחונית המורכבת, להקת הילדים הוותיקה "פרחי ירושלים", שחוגגת השנה 50 שנות פעילות, משחררת ביצוע חדש ללהיט האייקוני Y.M.C.A - השיר שהפך בשנים האחרונות למזוהה במיוחד עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ והריקוד הוויראלי שלו.

צפו בקליפ החדש של "פרחי ירושלים":

רמיקס שנפתח בטרנד מהרשת

הביצוע החדש נפתח בקטע רמיקס המבוסס על הטרנד שרץ ברשת תחת השם "khamenei is dead", ומיד אחריו נכנסים הילדים לביצוע קצבי של השיר המוכר של להקת Village People.

פרחי ירושלים צילום: (צילום: גולדי פנחסי)

טראמפ כ-DJ והילדים על הרחבה

הקליפ החדש משלב קטעי AI שבהם טראמפ מופיע בתפקיד DJ, לצד ילדי הלהקה שמבצעים את הכוריאוגרפיה המזוהה עם השיר. גם תנועות הריקוד המוכרות שהפכו מזוהות עם טראמפ ו-Y.M.C.A מופיעות בקליפ - הפעם בביצוע של ילדי "פרחי ירושלים".