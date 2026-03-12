מבזקים
המחווה המפתיעה של "פרחי ירושלים" לנשיא טראמפ | צפו

להקת הילדים "פרחי ירושלים", שחוגגת 50 שנות פעילות, משחררת גרסה מפתיעה ללהיט Y.M.C.A המזוהה עם דונלד טראמפ. הקליפ כולל רמיקס וקטעי AI שבהם טראמפ מופיע כ-DJ לצד ילדי הלהקה

כ"ג אדר התשפ"ו
פרחי ירושלים צילום: פרחי ירושלים (צילום גיא סידי)

בין האזעקות, הזומים והמציאות הביטחונית המורכבת, להקת הילדים הוותיקה "פרחי ירושלים", שחוגגת השנה 50 שנות פעילות, משחררת ביצוע חדש ללהיט האייקוני Y.M.C.A - השיר שהפך בשנים האחרונות למזוהה במיוחד עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ והריקוד הוויראלי שלו.

צפו בקליפ החדש של "פרחי ירושלים":

רמיקס שנפתח בטרנד מהרשת

הביצוע החדש נפתח בקטע רמיקס המבוסס על הטרנד שרץ ברשת תחת השם "khamenei is dead", ומיד אחריו נכנסים הילדים לביצוע קצבי של השיר המוכר של להקת Village People.

(צילום: גולדי פנחסי)פרחי ירושלים צילום: (צילום: גולדי פנחסי)

טראמפ כ-DJ והילדים על הרחבה

הקליפ החדש משלב קטעי AI שבהם טראמפ מופיע בתפקיד DJ, לצד ילדי הלהקה שמבצעים את הכוריאוגרפיה המזוהה עם השיר. גם תנועות הריקוד המוכרות שהפכו מזוהות עם טראמפ ו-Y.M.C.A מופיעות בקליפ - הפעם בביצוע של ילדי "פרחי ירושלים".

