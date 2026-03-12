שר הביטחון: צה"ל נערך לפעולה רחבה בלבנון

שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף הבוקר כי צה"ל נערך לפעולה רחבה בלבנון: "אנחנו הבטחנו שקט וביטחון ליישובי הצפון וכך בדיוק אנחנו נעשה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (חמישי) לשיגור מאות הרקטות מעבר חיזבאללה אל ישראל והתייחס לתגובת צה"ל.

בדבריו הוא אמר: "החיזבאללה שיגר אתמול מטחי ירי כבדים לעבר מדינת ישראל. צה"ל הגיב בעוצמה בדאחייה ומול יעדים של חיזבאללה ברחבי לבנון.

אני הזהרתי את נשיא לבנון שאם ממשלת לבנון לא יודעת לשלוט על השטח ולמנוע מהחיזבאללה לאיים על יישובי הצפון ולירות לעבר ישראל - אנחנו ניקח את השטח ונעשה את זה בעצמנו".

עוד הוא הוסיף: "ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להיערך להרחבת פעילות צה"ל בלבנון ולהשבת השקט והביטחון ליישובי הצפון.

אנחנו הבטחנו שקט וביטחון ליישובי הצפון וכך בדיוק אנחנו נעשה".