בפעם השנייה: עדי הימלבלוי ובן זיני נפרדו

הזוגיות המתוקשרת של עדי הימלבלוי ובן זיני שוב מגיעה לסיומה: לאחר משבר שכבר התרחש בנובמבר, נודע כי השניים נפרדו פעם נוספת. הקשר ביניהם עורר עניין רב ברשת, בין היתר בשל פער הגילים של 13 שנים

מערכת היחסים של עדי הימלבלוי ובן זיני שוב הגיעה לסיומה. היום (חמישי) נודע כי השניים החליטו להיפרד - לאחר יותר משנה של זוגיות מתוקשרת.

זו אינה הפעם הראשונה שבה השניים מפרידים כוחות. כבר בחודש נובמבר האחרון, סמוך ליום הולדתה של הימלבלוי, דווח על משבר בין השניים ועל פרידה זמנית. זמן קצר לאחר מכן הם הצליחו לגשר על הפערים וחזרו לנסות את הקשר, אך כעת נראה שהקאמבק לא החזיק מעמד.

משבר שכבר קרה בנובמבר

הפרידה הנוכחית מגיעה לאחר תקופה לא יציבה ביחסים. בנובמבר האחרון, רגע לפני יום הולדתה של הימלבלוי, דווח כי השניים חווים משבר משמעותי ואף נפרדו לזמן קצר. למרות זאת הם בחרו לנסות שוב ולתת הזדמנות נוספת לקשר.

כעת, לפי הדיווחים, גם הניסיון השני לא צלח - והשניים שוב החליטו ללכת כל אחד לדרכו.

הזוגיות שעוררה הרבה באזז

הקשר בין הימלבלוי לזיני משך לא מעט תשומת לב מהרגע הראשון. הזוגיות שלהם יצרה עניין גדול ברשתות החברתיות ובתקשורת, בין היתר בשל פער הגילים הבולט ביניהם.

הימלבלוי בת 41, בעוד זיני בן 28 - פער של 13 שנים, כאשר היא המבוגרת מביניהם. הפער הזה הפך לאורך התקופה לנושא לשיח ולתגובות רבות ברשת.

עדי הימלבלוי

מהחברות בהצגה לזוגיות מתוקשרת

השניים הכירו לפני כשלוש שנים כאשר שיחקו יחד בהצגה "אלאדין". בתחילה היו חברים טובים בלבד, אך בהמשך הקשר הפך לרומנטי. באוגוסט האחרון הם אף חשפו לראשונה תמונה זוגית משותפת על יאכטה, לצלילי השיר "הדפוק הזה", לאחר חודשים ארוכים של שמועות והכחשות כי הם "רק ידידים".

הקשר ביניהם החל לאחר שהימלבלוי הודיעה במאי 2024 על פרידה מבעלה נדב פלד, לאחר 11 שנות זוגיות ושלושה ילדים משותפים.

האם זו פרידה סופית?

נכון לעכשיו, הימלבלוי וזיני טרם התייחסו רשמית לדיווחים על הפרידה. השאלה שנותרה פתוחה היא האם מדובר בעוד משבר זמני - או בסיום סופי של הקשר.