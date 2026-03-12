וואטסאפ תאפשר להורים לשלוט ולפקח על חשבונות הילדים

בהודעה שהוציאה ווטסאפ, נכתב כי בימים אלו מושק שירות החדש "חשבון בשליטת ההורים" שיאפשר להורים לקבל שליטה על חשבון הילדים. בעיקר על אנשי הקשר והקבוצות אליהם יצטרפו

אפליקציית וואטסאפ משיקה "חשבון בניהול הורים". אפליקציית המסרים הפופולרית משיקה שירות חדש המאפשר להורים פיקוח מלא על חשבונות הילדים מתחת לגיל 13.

בימים אלו שרבים מההורים חוששים מפגיעה וחשיפה לתכנים לא ראויים של ילדיהם דרך הרשתות החברתיות, הם מקבלים כעת מענה מוואטסאפ: "חשבון בניהול הורים". חשבון המעניק להורים את היכולת לפקח באופן הדוק על התכתבויות ושיחות של ילדים מתחת לגיל 13.

מה כולל השירות החדש?

החשבונות החדשים ינוהלו תחת שליטה של ההורים שיוכלו לקבוע ולהגביל את השימוש בחשבון:

שליטה על מי יכול ליצור קשר עם הילד.

קביעה לאלו קבוצות יוכל הילד להצטרף.

גישה להודעות מאנשי קשר שאינם מוכרים.

שליטה על הגדרות הפרטיות של החשבון באמצעות קוד גישה אישי של ההורה.

איך יוצרים חשבון מפוקח?

יש לוודא כי מותקנת אצלכם הגרסה העדכנית ביותר של וואטסאפ.

הורידו את אפליקציית וואטסאפ בטלפון של הילד/ה.

לאחר בחירת השפה, לחצו על "אפשרויות נוספות" ובחרו ב"יצירת חשבון בניהול הורים".

הזינו את מספר הטלפון של הילד, תאריך לידה וגיל, ולחצו אישור.

קישור החשבון למכשיר ההורה:

סרקו את קוד ה-QR שיופיע על מסך המכשיר של הילד באמצעות המכשיר שלכם.

אשרו כי אתם הורים מבוגרים וצרו קוד בן 6 ספרות (קוד זה ישמש לניהול הגדרות הפרטיות).

הזינו את הקוד במכשיר של הילד ולחצו על "המשך".

בוואטסאפ מציינים כי השירות החל לפעול בימים אלו באזורים נבחרים, וצפוי להתרחב לכלל המשתמשים ברחבי העולם בתקופה הקרובה.