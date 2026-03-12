התפתחות נוספת בפרשת המרגל מהדרום: "מנסה להשיג מידע נוסף"

הפרקליטות מסרה אמש (רביעי) כי הנאשם אסף שמואלביץ זוכה מאשמה מחמת מצבו הנפשי.

בהודעה נמסר: בתום שמיעת ראיות התביעה, הנאשם אסף שמואלביץ הודה בכל המעשים שיוחסו לו בכתב האישום, ובית המשפט קיבל את הודאתו.

עם זאת, נוכח מספר חוות דעת פסיכיאטריות בעניינו קבע ביהמ"ש כי שמואלביץ לא היה אחראי למעשיו בעת ביצועם בשל היותו חולה בנפשו ושרוי במצב פסיכוטי. ביהמ"ש קבע כי מצבו הנפשי שלל ממנו את היכולת להבין את הפסול במעשיו ולכן הוא אינו בר עונשין, ובהתאם לחוק פטר אותו מאחריות פלילית למעשיו וזיכה אותו מחמת אי שפיות הדעת.

בתגובה, רבים ברשת טענו כי "הסיפור מסריח", והפרקליטות מנסה לטייח את האמת סביב הפרשה המטרידה.

מנכ"ל פורום קהלת התייחס לדברם וכתב: "זה סיפור מסריח שיישאר כזה לנצח כנראה", אחד הגולשים הגיב לו: "הוא לא חייב להישאר כזה, יש לפחות 2 ח"כים שיודעים הרבה יותר פרטים , שיעשו מעשה ויפרסמו".

בתגובה, הגיב לו חבר הכנת אלמוג כהן שהתעסק בנושא רבות: "כל מה שידוע לי בחוץ מזמן. אני ממשיך לעבוד על להשיג מידע נוסף".