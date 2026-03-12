צפו: האמריקאים משמידים את מערך הנ"מ האיראני

לצד חיל האוויר הישראלי, גם צבא ארה"ב תוקף יעדים צבאיים איראנים ומשמיד בשיטתיות את היכול

מבצע שאגת הארי - היום ה-13. צבא ארה"ב ממשיך גם הוא במבצע שלו "זעם אפי" ומשמיד גם הוא בעקביות את היכולות הצבאיות של איראן.

תיעוד שמפרסם היום פיקוד מרכז של צבא ארה"ב, מדגים את התקיפות על מערכי הנ"מ, מכ"מים, ראדרים ומשגרי טילים של איראן.

תקיפות אמריקאיות באיראן (צבא ארה"ב)

"אנו מבטלים את יכולתה של איראן לאיים על כוחות אמריקאים ושותפים אזוריים באמצעות קטלניות ודיוק", נמסר בהודעת צבא ארה"ב.

בתיעוד, שמגיע באיכות מצוינת, הרבה יותר ממה שמשחרר דובר צה"ל, נראים גם מטוסי תובלה ומטוסי נוסעים שגם אותם תקף צבא ארה"ב.

השמדת מטוסים על הקרקע (צבא ארה"ב)

התקיפות האמריקאיות על מערכי הנ"מ וחיל האוויר האיראני, מגיעות לאחר גל תקיפות להשמדת חיל הים והצי האיראני.

המטרה הראשונה של ארה"ב אחרי הבטחת חופש פעולה אווירי מוחלט, הוא פתיחת מיצרי הורמוז לכלי שיט. האיראנים תוקפים ספינות ומיכליות המבקשות לצאת מהמפרץ הפרסי.

המהלך גורם לכך שכחמישית עד רבע מתצרוכת הנפט העולמית תקועה. המשמעות הראשונה היא זינוק במחירי הנפט העולמיים. בתחילת המלחמה זינק המחיר מ-70$ לחבית לאזור ה-100. לאחר מכן התמתנה ההתייקרות לאזור ה-85 וכעת שוב מטפס המחיר לכ-90$ לחבית.