חוסל מפקד במשמרות המהפכה שהיה אחראי על ירי הטילים מלבנון

במסגרת פעילות צה"ל בלבנון, חוסל המחבל אבו ד'ר מחמדי, מפקד במשמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של חיזבאללה בביירות. לדברי דובר צה"ל מחמדי היווה גורם מרכזי תיאום הצבאי בין ארגון הטרור חיזבאללה למשטר האיראני - היה הגורם המקשר והמתווך בין חיזבאללה לבכירים באיראן.

דובר צה"ל

כמו כן, מחמדי היה פעיל מרכזי בבניית הכוח הצבאי של ארגון הטרור חיזבאללה בתחום ייצור הטילים והרקטות והוא פעל לשיקומו לאחר מבצע , "חיצי הצפון". הוא נחשב למוקד ידע ובעל השפעה בנושא אמצעי הלחימה האסטרטגיים של ארגון חיזבאללה, והיה אחראי שיגור הטילים לכיוון ישראל.

החיסול הוא המשך לפעילות צה"ל בלבנון כשרק הבוקר פרסם צה"ל תיעוד לתקיפות של 10 מפקדות טרור בדאחייה ומשגרים ברחבי לבנון. במסגרת התקיפה תוך חצי שעה הותקפו 10 בניינים בדאחייה המשמשים כמפקדות טרור בהן מפקדות מודיעין, מפקדה של יחידת רדואן ומפקדות נוספות. במקביל, חיל האוויר תקף מעל 20 מטרות.