תושב גוש עציון נעצר לאחר שהצית מתקנים בגן סאקר

הבוקר (חמישי) תושב גוש עציון הצית גן משחקים בגן סאקר בירושלים. החשוד תושב בת עין בן 23 נעצר אחרי חיפוש משטרתי.
האירוע התרחש הבוקר סמוך לשעה 06:50. האש כובתה ללא נפגעים, אך נגרם נזק כבד למתקנים.
גן המשחקים שהוצת | צילום: דוברות המשטרה
תצפיתני מרכז השליטה של מחוז ירושלים, זיהו אדם שלפי החשד הצית את המתקנים, ונמלט מהמקום. השוטרים הוזנקו ואיתרו את החשוד תושב בת עין בן 23, שנעצר.
החשוד שנעצר | צילום: דוברות המשטרהצילום: דוברות המשטרה
מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו להפעיל את כלל היכולות והאמצעים נגד עבריינים הפוגעים בביטחון הציבור וברכושו במטרה למצות עמם את הדין".
תגובות