איראן מאיימת על טראמפ: "לא נרשה לך לסיים את המלחמה"

באיראן מגיבים לטון המשתנה של הנשיא טראמפ ועל דבריו על ניצחון מוחלט מול איראן ולא נשארו חייבים

הצבא האירני ומשמרות המהפכה מגיבים לדבריו של הנשיא טראמפ אמש, בהם הודיעה כי ארה"ב כבר מנצחת באיראן, וכי רובה של המדינה כבר הושמד, ומאיימים במלחמה ללא סוף.

"האויב לא יכול לקבוע מתי המלחמה נגמרת, הוא לא יהיה זה שיחליט את זה, לא נסכים להפסקת אש בתנאים שלו ובזמן הנוח לו, לא נאפשר לסיים את המלחמה בתנאים שלו".

כך מסר דובר הכוחות החמושים האיראניים, בתגובה לדבריו של הנשיא טראמפ על השמדה מוחלטת של איראן וניצחון אמריקאי קרב.

בקשר לגישה האיראנית נשמעות אמירות סותרות מתוך איראן, כאשר למרות איומים דומים לאלה, קולות הביעו מוכנות לעצירת המלחמה בתנאי שארה"ב תעצור את תקיפותיה.