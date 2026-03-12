מפתיע: השרה מחמוד ביטלה את המצעד הפרו-פלסטיני

שרת הפנים של בריטניה, שאבנה מחמוד, הודיעה כי החליטה לקבל את בקשת המשטרה לבטל את צעדת 'יום ירושלים' הפלסטיני, וזאת במטרה למנוע הפרות סדר חמורות על רקע המלחמה במזרח התיכון

שרת הפנים בבריטניה , שאבנה מחמוד, הודיעה כי היא החליטה לבטל את 'מצעד אל קודס' - 'יום ירושלים הפלסטיני' שתוכנן להתקיים במרכז לונדון. המצעד, המהווה מוקד קבוע להסתה נגד מדינת ישראל, נאסר השנה לאור המתיחות הביטחונית הגבוהה.

בהודעה רשמית שהוציאה השרה, היא הבהירה כי החליטה לאמץ את עמדת משטרת המטרופולין של לונדון. לדבריה, קיום המצעד בעת הזו מהווה סכנה לסדר הציבורי לאור העלייה ברמת המחאות והנפיצות סביב הקונפליקט במזרח התיכון.

השרה לא הסתפקה רק בביטול הצעדה, אלא שיגרה מסר תקיף למארגנים ולמשתתפים פוטנציאליים: "במידה ותתקיים מחאה או הפגנה, המשטרה תפעל באמצעים מחמירים ותחיל תנאים נוקשים".

בסיום דבריה, קראה השרה :"אני מצפה לראות את מיצוי הדין המלא עם כל מי שיבחר להפיץ שנאה ופילוג, במקום לממש את זכותו למחאה בדרכי שלום".

"יום אל-קודס" מצוין מדי שנה ביום שישי האחרון של חודש הרמדאן. מדובר באירוע שנוסד בסוף שנות ה-70 על ידי מייסד המהפכה האסלאמית באיראן, האייתוללה חומייני, במטרה להפוך את המאבק נגד ישראל לאירוע דתי-כלל-מוסלמי.

הודעתה של מחמוד:

"אישרתי את בקשת המשטרה לאסור את קיום מצעד אל-קודס. ההחלטה נחוצה כדי למנוע הפרת סדר ציבורי חמורה, זאת בשל היקף המחאה והפגנות-הנגד הרבות, על רקע הסכסוך המתמשך במזרח התיכון. במידה ותתקיים הפגנה, המשטרה תוכל לנקוט מצעדים מחמירים

אני מצפה לראות את מלוא חומרת הדין מופעלת כלפי כל מי שיפיץ שנאה ופירוד, במקום לממש את זכותו למחאה בדרכי שלום."



