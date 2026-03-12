תקף את אשתו וחטף את בנותיו: תושב אשדוד נעצר ליד חברון

דרמה חוצת מחוזות: תושב אשדוד תקף לפי החשד את בת זוגו, חטף את בנותיו בנות השנה והשלוש ונמלט איתן לשטחי הרשות הפלסטינית, הוא נמצא לאחר מבצע משטרתי והבנות הוחזרו לאימן

אירוע חריג התרחש הבוקר (חמישי) בכפר הפלסטיני בית עווא הסמוך לחברון תושב אשדוד תקף את אשתו וברח עם שתי בנותיו הבוקר בנות שנה ושלוש. הוא נתפס בכפר הפלסטיני והילדות הוחזרו לאימן.

החזרת הבנות לאימן | צילום: דוברות המשטרה

האירוע החל בשעות הבוקר, כאשר התקבל דיווח בתחנת אשדוד על אירוע אלימות קשה בין בני זוג בעיר. על פי החשד, במהלך העימות לקח האב (31) את שתי בנותיו הקטנות, העלה אותן לרכבו ונמלט מהמקום במהירות לכיוון יהודה ושומרון.

עם קבלת הדיווח, המשטרה פתחה במבצע מודיעיני וחקירתי נרחב. כוחות מרחב לכיש עמדו בקשר רציף עם מחוז ש"י, בעוד חסימות הוצבו בצירים המרכזיים ביהודה ושומרון. תוך זמן קצר הצליחו חוקרי המשטרה להתחקות אחר מסלול הנסיעה של האב.

המידע המודיעיני הוביל את בלשי תחנת חברון, יחד עם לוחמי חטיבת יהודה של צה"ל, אל תוך הכפר הפלסטיני בית עווא. הכוחות פשטו על מבנה בכפר, שם איתרו את האב ועצרו אותו. הפעוטות נמצאו בתוך הבית כשהן בריאות ושלמות.

הבלשים העלו את הבנות לרכבה של האם, שהובא למקום, והן הועברו חזרה לרשותה. החשוד נעצר ונלקח לחקירה בתחנת אשדוד, שם יוחלט על המשך הליכים נגדו.