בצה"ל מודים: "טעינו כשהסתרנו זאת מהציבור"

בכיר בפיקוד הצפון מודה כי הוא כשל אמש בכך שלא עדכן את ושבי הצפון על המתקפה: "קיבלו החלטות שגויות"

פרשננו הצבאי קובי פינקלר מסר הבוקר (חמישי) כי גורם בכיר בפיקוד הצפון הודה הבוקר כי צה”ל שגה כאשר לא עדכן את הציבור בזמן על ההתרחשויות אמש. לדבריו, מדובר בהחלטה שגויה. "טעינו בכך שלא הסברנו לציבור את מה שידענו. היינו צריכים לשתף את העורף ולחזק אותו, ולא להסתיר את המידע. קיבלו החלטות שגויות".

לדברי הגורם, עד כה חוסלו כ־100 מחבלי כוח רדואן של חיזבאללה.

עוד מסר פינקלר כי כבר לפני תחילת התקיפה באיראן, לפני כ־13 ימים, בצה”ל העריכו כי חיזבאללה עלול להצטרף ללחימה ולכן נערכו בהתאם בהגנה משמעותית בגזרה הצפונית. ההיערכות כללה תגבור כוחות, חיזוק מערך האוויר והשריון וכן עיבוי מערכי ההגנה.

בצה”ל התקבלה גם החלטה עקרונית שלא לפנות יישובים בצפון, אלא להתמקד בהגנה עליהם. במקביל למאמץ ההגנתי, שכלל עד כ־20 נקודות בתוך שטח לבנון במסגרת פעילות שכונתה “אגרוף ברזל”, החל גם מאמץ אווירי נרחב בחלק הצפוני של לבנון.

הגורם הבכיר בפיקוד הצפון ציין כי שלושה איומים מרכזיים עמדו לנגד עיני צה”ל. הראשון היה אפשרות של פשיטה קרקעית של כוח רדואן או כוחות חיזבאללה לעבר יישובים בישראל. האיום השני היה ירי מטווח קצר לעבר יישובים, כולל טילי נ”ט לעבר בתי התושבים. האיום השלישי היה ירי רחב היקף של רקטות, טילים תלולי מסלול וכלי טיס בלתי מאוישים.

על רקע איומים אלו הועברה האחריות המבצעית על הגזרה לפיקוד הצפון, במטרה לאפשר לצה”ל חופש פעולה רחב יותר בזירות אחרות, ובהן גם איראן.

לדברי פינקלר, בפיקוד הצפון הבינו כבר אתמול בבוקר כי חיזבאללה מתכוון לבצע ירי מסיבי לעבר כוחות צה”ל ולעבר יישובי הצפון. במהלך הלילה שוגרו משטח לבנון כ־220 רקטות, טילים וכטב”מים. עם זאת, בצה”ל מעריכים כי כשני שלישים מהשיגורים שתוכננו על ידי חיזבאללה סוכלו, הושמדו מראש או כלל לא יצאו לפועל.

גורם צבאי ציין כי לצה”ל היו האמצעים הנדרשים להתגונן, לשבש ולסכל את המתקפות.

עוד נמסר כי הישגי חיל האוויר משמעותיים מאוד. למעלה ממאה כטב”מים שוגרו לעבר ישראל, אך רק אחד מהם הצליח לפגוע. בהתייחס למערכות ההגנה החדשות ציין הגורם כי מערכת הלייזר “אור איתן” היא אמנם חלק ממערך ההגנה, אך עדיין אינה מופעלת בהיקף רחב, והאמצעים האחרים הם כיום האפקטיביים יותר.

עוד אמר הגורם כי למרות ההישגים של צבא לבנון מול חיזבאללה, בצה”ל סבורים כי רק צה”ל מסוגל לפרק את הארגון, וזהו יעד שממשיך לעמוד לנגד עיני מקבלי ההחלטות. עם זאת הדגיש הגורם כי בשלב זה אין תוכנית לפגוע בתשתיות אזרחיות בלבנון.

לבסוף מסר פינקלר כי הבוקר חזרו החקלאים באזור הצפון לעבודתם, וכי אין מגבלות מיוחדות מעבר להנחיות הרגילות של פיקוד ה- אתמול בשעות הערב פיקוד הצפון נערך לירי לעבר העורף, בעקבות כך התבצעו הערכות מצב, עובו יכולות איסוף מודיעין ואש אווירית.

כזכור, במהלך הלילה שוגרו כ200 רקטות וכטב״מים לעורף הישראלי, מערך ההגנה האווירית פעל והצליח לסכל את רובם המוחלט, 2 רקטות נפלו וגרמו לנזק ופצועים קל.







