ארי רוזנפלד דורש למחוק את האישום נגדו. זו הסיבה

הנגד ארי רוזנפלד דורש למחוק את כתב האישום נגדו. עורכי דינו פירטו מה הסיבה לכך

נגד המילואים ארי רוזנפלד הגיש היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בקשה למחיקת כתב האישום נגדו , וביטול הדיון הקבוע למענה לאישום ביום 17.3.26, זאת נוכח התנהלותה של הפרקליטות שהגישה את כתב האישום בעיצומה של החקירה תוך שהיא מעכבת את ניהול התיק כבר כשנה וחצי.

עורכי דינו אורי קורב, סיון רוסו ויהושע למברגר מסרו: "הפרקליטות הגישה כתב אישום רשלני כנגד ארי, בניגוד לדין כשהחקירה טרם הושלמה, במטרה להביא למעצרו של ארי.

מאז הגשת כתב האישום, ביצעה הפרקליטות שורה ארוכה של פעולות חקירה שהיה עליה לבצע טרם הגשת כתב האישום. הפרקליטות מפרה באופן שיטתי את הוראות החוק ומסתירה מההגנה חומרי חקירה המסייעים להגנתו של ארי, ובכלל זאת חומרי חקירה בדבר נסיונותיו של פלדשטיין להפוך לעד מדינה בתיק.



והכל כשארי מצוי במעצר, ובהמשך באיזוק, ובהמשך במעצר בית - עד להסרת תנאי השחרור כולם על ידי בתי המשפט המחוזי והעליון. דינו של כתב האישום להימחק. מדובר בעינוי דין קשה ומתמשך שיש לשים לו סוף, ויפה שעה אחת קודם!".