הפקיר את בתו בת השלוש כשניסה לברוח מהשוטרים | צפו במרדף

אירוע במחסום עופר: נהג רכב שהבריח שב"חים ניסה לפרוץ את מחסום עופר, כשנתפס נטש את רכבו ונמלט רגלית כשהוא משאיר מאחור את בתו הפעוטה, הוא נעצר לאחר מרדף

נטש את בתו הקטנה ברכב: אמש (רביעי) בשעות הלילה, כאשר לוחמי מג"ב במחסום עופר סימנו לרכב חשוד לעצור. במקום להישמע להוראות – הוא לחץ על הגז וניסה לפרוץ את המחסום כדי לברוח. לאחר שנחסם, ברח מהרכב והפקיר את בתו בת השלוש.

הנהג זינק מהמכונית וברח ברגל. הלוחמים, בראשות מפקד המחסום, רדפו אחיו. לאחר מרדף קצר, שכלל נוהל מעצר חשוד וירי של כדור אחד באוויר, הצליחו הכוחות להשתלט על החשוד ולעצור אותו.

כשהלוחמים ביצעו חיפוש ברכב שנעצר, גילו כי במושב האחורי היו שני שוהים בלתי חוקיים שהחשוד ניסה להבריח. במושב הקדמי המתינה לבדה בתו של הנהג – פעוטה בת שלוש בלבד, שאביה נטש מאחור בלהט הבריחה.

הנהג ושני השב"חים הועברו להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים. במקביל, למחסום הוזעקה אמה של הפעוטה כדי לאסוף את בתה ולקחת עליה אחריות.