למרות המאמץ של טראמפ: מחיר הנפט חזר לטפס ומתקרב לנקודת שיא

למרות מסיבות העיתונאים של הנשיא טראמפ והניסיונות לתחם את עליית מחירי הנפט העולמיים, הגרפים חוזרים לטפס והמחירים ממשיכים לעלות

אחרי מאמצים משמעותיים מהנשיא טראמפ לתחם את עליית מחירי הנפט, על רקע המלחמה באיראן, נראה כי גם האצבע של הנשיא לא יכולה לעצור כבר את הזרם, ומחירי הנפט חוזרים לטפס ברחבי העולם.

המלחמה נמשכת כבר כמעט שבועיים, ולמרות האמירות של הנשיא כי מתקרבים לסיום מהיר, החלטי וכזה שלא יאפשר לאיראן להמשיך לסכן את מיצרי הורמוז או להשפיע על הכלכלה העולמית, בשוק הנפט מרגישים אחרת, והגרפים מטפסים בהתאם.

מדדי הנפט המרכזיים במסחר הבינלאומי חזרו לטפס אל מחירים שצפויים להעלות דאגה בבית הלבן, ראשית, מדד ה-BRENT CRUDE עלה בשעות האחרונות בכמעט שישה אחוזים ומחירו עומד כעת על כמעט מאה דולר לחבית, מדד זה נחשב לאינדיקטור מוביל אל מחירי האנרגיה ברחבי אירופה, אפריקה ואזורים נוספים.

במקביל, מדד ה-WTI האמריקאי עלה גם הוא במספרים דומים, ועומד על מחיר של יותר מ-92 דולר לחבית.

אך הנפט שהוכה קשה ביותר, הוא MURBAN OIL, מדד לנפט המופץ ומשווק מהמזרח התיכון, בדגש על המפרץ הפרסי ממדינות כמו סעודיה, קטאר האיחוד ומדינות נוספות. מחיר חבית נפט במדד זה זינק ועומדת כעת על קרוב ל-120 דולר לחבית.

בפעם הקודמת שהנשיא טראמפ ראה מחירים כאלה, הוא מיהר להבטיח סיום מהיר למלחמה בניסיון להנמיך חזרה את המדדים, אך נראה כי מהלך זמני זה הגיע לקצה האפקטיביות שלו.