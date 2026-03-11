המטח מחיזבאללה: זו הסיבה שישראל לא "כותשת" את לבנון

מטח כבד הלילה מחיזבאללה לעב רצפון הארץ. פרשננו הצבאי קובי פינקלר משיב לשאלה: מדוע ישראל לא כותשת את לבנון?

חיזבאללה שיגר הערב (רביעי) כ-100 רקטות לעבר צפון הארץ. פרשננו הצבאי קובי פינקלר התייחס לכך וטען: השיגורים הערב לאזור הצפון הן משטח איראן והן משטח לבנון אינם מהווים בשלב זה את התפנית במערכה.

נכון שארגון החיזבאללה שיגר הערב עשרות רבות של רקטות ופיצצות מרגמה לעבר מרחב הצפון ובמקביל בוצע גם ירי מכיוון איראן לשטח הצפוני של מדינת ישראל, אבל עדיין במערכת הביטחון מדברים על כך שישראל יכולה להגיב הרבה יותר בעוצמה חזקה יותר וכנגד הרבה יותר תשתיות.

עוד הוא הסביר מהן הסיבות לכך שישראל לא עושה זאת כעת. ראשית זה קורה לבקשת האמריקנים (כמו במקרה גם של איראן) שלא לפגוע בתשתיות אזרחיות.

ההבנה של ישראל וארצות הברית באשר לנעשה בשטח לבנון שככל שהנתק בין ההנהגה בלבנון לבין החיזבאללה גדול יותר ככה הארגון מרשה לעצמו להתריס כלפי ממשלתו, כלפי העם בלבנון וכמובן כלפי ישראל.

בשבוע האחרון רואים נתק מוחלט בין ראש ממשלת לבנון מישל עאון, בין יושב ראש הפרלמנט שהוא בעצמו איש חיזבאללה נביע ברי ובין השרים הבכירים בממשלה הלבנונית כשאלה האחרונים מאיימים על החיזבאללה להכריז עליו כארגון פשע ואז לעבור לשלב בו יוכלו ליטול את נשקו ולפרקו.

דווקא האדם שאמור לעשות את הפעולות הללו מפקד צבא לבנון אינו שש ואינו ממהר לעשות את הפעילות בשטח וכך בשל הנתקים הללו ובמיוחד לאור העובדה שבעלי הבית של חיזבאללה קרי האיראנים מותקפים קשה גם הערב מביאים את החיזבאללה לירי רחב אבל גם את תגובת מערכת הביטחון מנגד בתקיפות עצימות בדחייא, אם כי גם בשלב זה עדיין לא מדובר על תמרון רחב ולא מדובר על השמדת תשתיות אזרחיות.

ביממה הקרובה נדע לאן פנינו בגזרה הצפונית ואין ספק שהיא תשפיע על הימים והשבועות הקרובים במרחב.



