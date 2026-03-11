גורמי ביטחון מזהירים: איראן בצעד מעורר דאגה

בישראל חוששים כי איראן מתחילה להשתקם מתקיפת ארה"ב וישראל: "מזהים התרוממות של האיראנים ממכת הפתיחה"

נציגי צה"ל הזהירו בדיון חסוי, כי הם "מזהים התרוממות של האיראנים ממכת הפתיחה", כך דווח הערב (רביעי) בi24news.

על פי הדיווח, הדבר מתבטא במינוי המנהיג ובפעילויות צבאיות, כמו זו שנעשתה במיצרי הורמוז. לצד זאת, ייתכן שזה קשור להתבטאויות של טראמפ על סיום הלחימה.

עוד הזהירו הקצינים מכך שהאיראנים מנסים לירות יותר - ולא יכולים. "אנחנו עושים מאמץ אדיר כדי למנוע את הירי שלהם - הם מתנהלים בכלכלת חימושים למשך לחימה ארוך", ציינו.

כזכור לפני כשבוע וחצי, פתחו ישראל וארה"ב במבצע משותף כמכת מנע נגד השלטון האיראני, בתחילתו חוסל המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי.