דיווח: נשק יום הדין של ארה"ב מצטרף למלחמה

הטבעת סביב מתקני הגרעין של איראן הולכת ומתהדקת. לפי דיווח בחדשות 12 המתבסס על ה"ניו יורק פוסט", שלושה מפציצים אמריקניים כבדים מסוג B-52 נחתו השבוע בבסיס פיירפורד באנגליה. הנחיתה הזו היא לא סתם תמרון שגרתי: ההערכות הן שהמטוסים הללו יהוו את חוד החנית בהפצצות המתוכננות על מתקני הגרעין האיראניים.

ה-B-52 הוא לא עוד מטוס קרב. מדובר במפלצת פלדה שנכנסה לשירות עוד בשנת 1952 תחת הכינוי "מפציץ יום הדין". המטרה המקורית שלו הייתה לשאת נשק גרעיני לטווחים ארוכים, אבל לאורך השנים הוא עבר שדרוגים שהפכו אותו למכונת המלחמה המושלמת למערכה הנוכחית.

היכולות שלו נשמעות כמעט דמיוניות: כושר נשיאה - הוא מסוגל להטיל למעלה מ-30 טון של חימוש. - טווח שיגור - המפציץ יכול לשגר טילים מדויקים ממרחק של 2,500 קילומטרים מהיעד. - חודר בונקרים המטוס מותאם לנשיאת פצצות כבדות במיוחד, שנועדו לפצח בונקרים תת-קרקעיים – בדיוק מהסוג שאיראן בנתה בנתנז ובפורדו.