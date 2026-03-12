אחרי הצהרת שר החינוך: זה היום בו הלימודים צפויים להיפתח

למרות הצהרת שר החינוך כי הלימודים לא צפויים להתחדש בקרוב, כבר ביום שני צפויים להיפתח בתי הספר במספר איזורים בארץ. כל הפרטים

שר החינוך יואב קיש השתתף הבוקר בהערכת מצב בנהריה בה התייחס למצב מוסדות החינוך ותמועד החזרה ללימודים. אם בתחילת השבוע עוד היה נראה כי המתווה הצהוב ייכנס לתוקף ותחל חזרה הדרגתית ללימודים, הימים האחרונים בהן הורחבו שיגורי הטילים מאיראן ומלבנון הורידו את התכנית הזאת מהפרק.

לדברי השר קיש בנהריה, גם אם המתווה הצהוב ייכנס לתוקף, הוא כבר לא יכלול חלקים נרחבים בארץ כדוגמת גוש דן, יישובי הצפון ויישובי קו העימות.

עם זאת קיש לא פסל לגמרי פתיחה חלקית של מערכת החינוך כבר ביום שני הקרוב באיזורים ממוגנים בהם ירי הטילים הוא מועט ויש אפשרות להגיע למרחבים מוגנים בזמן התואם למדיניות ההתגוננות.

האיזור שהכי קרוב לענות על ההגדרות האלו הוא עוטף עזה בו ישנה כמות מועטה של אזעקות. בנוסף, בתי ספר רבים בעוטף ממוגנים לגמרי מה שאולי יאפשר חזרה בטוחה ללימודים באותו בתי הספר.