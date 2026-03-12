ג'יין בורדו במחווה לאריק איינשטיין: שיר שבא באמצע מלחמה

"הפרצופים האלה צעירים מדי": דורון טלמון במחווה כואבת לדור הצעיר שמוצא את עצמו נלחם על הבית במקום לבנות חלומות. שיר געגוע שמתכתב עם הקלאסיקה של אריק איינשטיין ומתעקש להישמע דווקא במלחמה

למעלה מחמישה עשורים אחרי שאריק איינשטיין הבטיח לנו ש"זה שיר שבא לאחר המלחמה", דורון טלמון ולהקת ג'יין בורדו משחררים הבוקר (חמישי) את "חלמתי שאתה פה" – שיר שמתעקש להיכתב דווקא בשיאה של הסערה.

השיר, שכתבה והלחינה טלמון (יחד עם מתי גלעד ורמי אוסרווסר), הוא הצדעה כואבת לדור הצעיר של 2026. דור שמצא את עצמו חי בין מלחמות, במקום לרקום חלומות ולבנות בית. "בשנתיים האחרונות אני פוגשת בכל מקום פרצופים צעירים מדי", מספרת טלמון. "הם היו צריכים לתכנן עתיד, ובמקום זה הם נמוגים בתוך חלום. רציתי להגיד להם שאני רואה אותם".

"זאת הבטחה שנפרמה"

בעוד איינשטיין שר על האופטימיות של היום שאחרי, טלמון מתארת את השחיקה של ה"תוך כדי": ״זה דור שלם שמשלם את המחיר, המלחמות לא נגמרות, רק בריאות נגמר אוויר״. המילים מתארות מציאות של געגוע מתמשך והבטחות של דורות קודמים שפשוט לא קוימו.

השיר משלב בין הפקה עדינה ומלטפת לבין טקסט נוקב שדורש להבטיח לצעירים הללו אופק אחר. זהו שיר על חוסן, על יופי מול שממה, ובעיקר על הצורך לשיר גם כשקשה לנשום.