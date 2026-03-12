פרשת קטארגייט: האישום המסתמן נגד יועצי נתניהו

פרקליטות המדינה גיבשה את המלצותיה בפרשת קטארגייט, ואילו כתבי האישום המסתמנים נגד יועצי נתניהו. לדיווח המלא

פרקליטות המדינה גיבשה את המלצותיה בפרשת "קטארגייט", ההמלצות כוללות הגשת כתבי אישום נגד יונתן אוריך בשלוש פרשות שונות, ושני כתבי אישום נוספים נגד אלי פלדשטיין ושרוליק איינהורן, כך דיווח אבישי גרינצייג ב-I24news.

על פי הדיווח, השבוע היתה אמורה להתקיים פגישה מכריעה אצל היועמ"שית, אך היא לא יצאה לפועל בגלל המלחמה באיראן.

לפי עמדת הפרקליטות, יש להגיש נגד יונתן אוריך כתב אישום בפרשת הבילד, בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן בגין השמדת ראיה.

בנוסף, במסגרת פרשת קטארגייט צפוי אוריך להיות מואשם גם בפרשה המרכזית שבה מעורב פלדשטיין - העברת מסרים פרו-קטאריים לציבור בישראל. בפרשה זו מבקשת הפרקליטות לייחס לו עבירות של מגע עם סוכן חוץ וכן תיווך לשוחד.

מעבר לכך, הפרקליטות ממליצה להעמידו לדין גם בפרשה נוספת, העוסקת בהעברת מסרים פרו-קטאריים לקהילות יהודיות בחו”ל.

עוד דווח כי איינהורן צפוי לעמוד לדין בפרשת קטארגייט בשל פעילותו לצד פלדשטיין, וכן בפרשת הבילד בשל מעורבותו בהדלפת הידיעה הסודית.

בנוגע לצחי ברוורמן, עמדת הפרקליטות והמשטרה היא כי יש להעמידו לדין, בכפוף לשימוע, בפרשת הפגישה הלילית. לטענת גורמי האכיפה, קיימות ראיות מספקות לצורך הגשת כתב אישום נגדו.