מבזקים
סרוגים
תכנית הילדים של סרוגים

פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: פרשת ויקהל פקודי

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יה-יה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים והשבוע פרשת ויקהל-פקודי. כשהעם עובד ביחד - אפשר לבנות מקום שהשכינה שורה בו

כ"ג אדר התשפ"ו
פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: פרשת ויקהל פקודי
עם ישראל בונה את המשכן - ביחד צילום: אולפן סרוגים

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים  אביה הרנוי  (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכז יות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור.

פרשת השבוע עם אביה - ויקהל פקודי

פרשת השבוע שלי – פרשת ויקהל פקודי

תוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.

השבת פרשות ויקהל-פקודי אביה פוגשת את אהרן הכהן, שמספר על בצלאל בן אורי שבנה את המקדש, ומספר איך מהאחדות של עם ישראל, מהעבודה המשותפת ומהלב של כולם נבנה המשכן.

פרשת השבוע שלי עם אביה

שחקנים: אביה הרנוי; יצחקול.

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.

עריכהדוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.

פרשת ויקהל פקודי פרשת ויקהל פרשת השבוע אביה הרנוי אולפן סרוגים