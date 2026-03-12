פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: פרשת ויקהל פקודי

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכז יות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור.

פרשת השבוע עם אביה - ויקהל פקודי

תוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.

השבת פרשות ויקהל-פקודי אביה פוגשת את אהרן הכהן, שמספר על בצלאל בן אורי שבנה את המקדש, ומספר איך מהאחדות של עם ישראל, מהעבודה המשותפת ומהלב של כולם נבנה המשכן.

שחקנים: אביה הרנוי; יצחקול.

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.