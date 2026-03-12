"כולם מגיבים בהלם": החשיפה המטלטלת של העיתונאי אורן נהרי

מר "חדשות החוץ" חושף לראשונה בראיון חשוף עם רוני קובן ב"כאן 11" את ההתמודדות עם מחלת ה-ALS. מהרגע שבו הגוף החל לבגוד, דרך הפחד להפוך לנטל ועד ההצהרה הנחושה מול עתיד של שיתוק: "אין לי כוונה להגיע לזה"

אורן נהרי, "מר חדשות החוץ" והאיש שהיה עבור רבים מאיתנו החלון לעולם, מתמודד כעת עם מאבק אישי וחשוף מול אויב אכזר: מחלת ה-ALS. בראיון נוקב ואמיץ שישודר במוצאי שבת בתוכנית "פגישה עם רוני קובן" בכאן 11, נהרי חושף לראשונה את ההתמודדות עם מחלת ניוון השרירים החשוכת מרפא.

בקטע שנחשף מהריאיון, מתאר נהרי את הרגעים שאחרי הבשורה הקשה. הדבר הראשון שעשה, הוא מספר, היה להתקשר לאנשים הקרובים אליו ביותר. התגובות היו של הלם ותדהמה, אך מהר מאוד עלו השאלות הקשות על העתיד. "הקרובים יותר מתחילים לשאול על הצעד הבא", הוא משחזר, "על מה תעשה במקרה ש...".

מתוך כאן 11

כשקובן שואל למה הכוונה, נהרי לא מהסס לתאר את התרחיש המפחיד מכל: מצב שבו הוא משותק לחלוטין, ב"קוגניציה מלאה", אך ללא יכולת להזיז אף שריר פרט לעיניים, מצב שעלול להימשך שנים. "אין לי כוונה להגיע לזה", הוא מצהיר בקול שקט אך נחוש, ומשרטט את גבולות המאבק שלו על כבודו וחירותו.

הריאיון נוגע בנקודות החשופות ביותר – מההתדרדרות הגופנית המהירה והתלות באחרים, ועד הדאגה העמוקה לאשתו ולילדיו. זהו מפגש נדיר עם אדם שתמיד ידע להסביר תהליכים גלובליים, וכעת מיטיב לתאר את התהליך האישי והכואב ביותר, תוך שהוא שומר על אצילות נפש מעוררת השראה.