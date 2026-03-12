לקראת הימים הקרובים: מסביר פיקוד העורף בהודעה לציבור

אמש במשך שעות התרוצצו שמועות ברשתות החברתיות על מהלך גדול שאיראן וחיזבאללה מתכננות, במסגרתו ישוגרו לעבר ישראל מטחי טילים גדולים ובלתי פוסקים. הדיווחים עוררו בהלה מוצדקת בציבור, עד אשר דובר צה"ל פרסם הודעת הרגעה.

מי שהתייחב לכך הבוקר הוא תא"ל (מיל') צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף. בראיון לרדיו 103FM אמר טסלר: "אני רוצה להציע לכל אזרחי מדינת ישראל לשים את השמועות בצד. אני יודע שזה קשה וזה מורכב. זה מאוד קשה להתעלם, ובכל זאת להיצמד להנחיות פיקוד העורף".

הוא ציין כי כאשר אנחנו נדרשנו להגדיר לתושבי הצפון להיות בסמיכות למרחב מוגן, אנחנו נותנים את ההנחיה הזו.

טסלר הדגיש כי "אם אנחנו ניקח את השמועות בפיקוד העורף ונהפוך אותן לשמועות עבודה אוי ואבוי".