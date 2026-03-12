הפעולה שהדהימה את איראן: "המוסד אחראי לזה!"

הפעולה האחרונה נגד משמרות המהפכה מטריפה את תומכי המשטר האיראני, שבטוחים: "המוסד אחראי לזה"

מוקדם יותר היום (חמישי) ערוצים שונים באיראן דיווחו על מתקפת כטב"מים פתאומית שהובילה למותם של עשרות אנשי כוח בסיג׳ של משמות המהפכה שפרסו מחסומים ברחובות טהרן.

ברשתות המזוהות עם המשטר באיראן מיחסים את הפעולה לאנשי מוסד וגורמים נוספים. בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) הרשמי של משמרות מהפכה, המגיבים טוענים שוב ושוב כי מדובר בעבודה של המוסד.

נזכיר כי אמש, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גלי תקיפות נרחבים בטהרן ובאזורים נוספים במערב איראן. התקיפות כוונו לעבר תשתיות ומתקנים צבאיים של המשטר האיראני ושל משמרות המהפכה.

במהלך אחד ממטסי התקיפה זוהו חיילים ממשטר איראן שפעלו בתוך מפקדה של משמרות המהפכה בלב טהרן. זמן קצר לאחר הזיהוי הותקף המקום והחיילים חוסלו.

במקביל הותקפו מפקדות ובסיסים של כוחות ביטחון הפנים ושל ארגון הבסיג', לצד מפקדת מודיעין של המשטר האיראני המכונה "המיניסטריון".



