המנה שתנצח את האזעקות: חזה עוף, פתיתים וירקות ב-15 דקות

הילדים רעבים, המטבח בלחץ והחדשות לא מפסיקות לזרום? קבלו את המתכון המושלם לצהריים: פתיתים משודרגים עם עוף וירקות, שמתבשלים יחד בסיר אחד. מינימום כלים, מקסימום נחמה

בימים שבהם השגרה שלנו נראית כמו רכבת הרים בין הממ"ד למטבח, המילה "בישולים" יכולה להישמע כמו מטלה כבדה מדי. אנחנו מחפשות את האוכל שיחבק את הילדים מבפנים, אבל שלא ידרוש מאיתנו לעמוד שעות מעל הכיריים (כי מי יודע מתי נצטרך לרוץ?).

המתכון הבא הוא ה"אס" הסודי של ימי המלחמה: פתיתים של בית עם קוביות חזה עוף. זהו שילוב מנצח של פחמימה אהובה וחלבון משביע, כשכל הקסם קורה בתוך סיר אחד בלבד. בלי לטגן בנפרד, בלי ללכלך חצי מטבח – פשוט, מהיר וטעים להפליא.

המצרכים (לסיר משפחתי):

1 חבילת פתיתים (500 גרם) – כל צורה שהילדים אוהבים.

500 גרם חזה עוף חתוך לקוביות קטנות (אפשר גם פרגיות לעסיסיות יתרה).

1 בצל גדול קצוץ דק.

2 גזרים מגורדים על פומפייה (מוסיף מתיקות וצבע משגע).

חצי כוס אפונה קפואה (אופציונלי, לתוספת ויטמינים).

תיבול: כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור, כפית כורכום וכפית כמון (או חוואיג' למרק).

4 כוסות מים רותחים.

אופן ההכנה: צעד אחר צעד