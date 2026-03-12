דיווח: נחשף מצבו של המשטר באיראן

ברקע המשך התקיפות של ארה"ב וישראל נגד איראן - מצבו של המשטר האיראני נחשף. לכל הפרטים

המודיעין האמריקני מצביע על כך שהמשטר האיראני עדיין שלם ומתפקד ברובו, וכי הוא אינו נמצא בסכנת קריסה בקרוב - כך דיווחה היום (חמישי) סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי הדיווח, דוחות המודיעין חושפים כי "ניתוח עקבי לפיו המשטר אינו בסכנת קריסה ושומר על שליטה בציבור האיראני". הדוח האחרון הושלם בימים האחרונים. לדבריהם, המצב בשטח והדינמיקה בתוך איראן עשויים להשתנות, ובהתאם גם התחזיות בנושא.

עוד דווח כי דוחות מודיעין אמריקניים טענו כי אפילו הקבוצות הכורדיות האיראניות לא יצליחו להכניע את המשטר.

"המידע המודיעיני מצביע על כך שלקבוצות חסרים כוח אש וכוח אדם", מסרו המקורות לרויטרס. על פי הדיווח, בימים האחרונים ביקשו הקבוצות הכורדיות האיראניות מבכירים אמריקנים שארה"ב תספק להן נשק וכלי רכב משוריינים.