נפתלי בנט בתגובה ראשונה לדרמה הלילית

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס לפני זמן קצר ללילה הדרמטי בצפון, במהלכו נורו מאות רקטות לעבר יישובי הצפון.

בנט כתב: "כולנו עם תושבי הצפון שנמצאים בימים האחרונים תחת מטחים כבדים של רקטות וכטב״מים".

הוא סיפר: "שוחחתי עם ראשי ערים ומועצות נהריה, מטה אשר, גליל עליון ומטולה, והם חזקים. מה שאני שומע מכולם זה אותו המסר: אמנם לא קל, אבל אנחנו ניתן את כל הגב והזמן שנדרש, רק דורשים שתינתן הפקודה לגמור את האיום הזה אחת ולתמיד".

בנט אמר שהמסר שהיה בפי כולם הוא "לא עוד ועוד סבבים", ואמר: "חזקו ואמצו, אחינו בצפון".

