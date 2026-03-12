אחרי אירוע הכניסה הראשון: אלו כל הדיירים שנכנסו לבית "האח"

השיגורים מהטילים מאיראן וחיזבאללה לא עוצרים את שידור הריאליטי הנצפה בישראל - "האח הגדול". אחרי אירוע בכורה בשלישי שבו נכנסו 14 דיירים, אמש (רביעי) נכנסו 5 דיירים נוספים.

1. הודיה כהן בת 27, רווקה מבת ים, דיג׳יי ודוגמנית.

2. קורן חתוכה בן 28, רווק מתל אביב, עובד בבית השקעות.

3. דניאל משה בן 26, רווק מתל אביב, עובד בהיי טק.

4. הילה חיטכס בת 27, רווקה מירושלים, בין עבודות.

5. בן אוזלבו בן 22, רווק מנס ציונה, בעל עסק בתחום האלכוהול וכדורגלן.

נזכיר כי פתיחת העונה, שנדחתה בשבועות האחרונים בשל מבצע "שאגת הארי" נערכה בצל המתיחות הביטחונית מול איראן. המצב הרגיש אילץ את "רשת 13" והפקת התוכנית להיערך מראש לתרחישים של אזעקות או אירועים חריגים במהלך השידור החגיגי.

בניגוד לעונות הקודמות, בהן כל רגעי הכניסה לבית הועברו בשידור חי ("לייב"), הפעם החליטו בהפקה שלא לקחת סיכונים מיותרים.

כדי למנוע שיבושים במידה ותישמע אזעקה בזמן אמת, חלק מכניסות הדיירים לבית וכן קטעי המעבר של המנחים, גיא זוארץ ולירון ויצמן, צולמו מראש.



