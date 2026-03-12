תוך דקות: עשרות אנשי משמרות המהפכה חוסלו

מנגנוני הבסיג' של המשטר האיראני פרסו מחסומים ברחובות מרכזיים בלב טהרן מחשש להתקוממות, ובכך מנעו והגבילו תנועת אזרחים בכל רחבי הבירה.





בתגובה, כלי טיס תקפו את פעילי הבסיג', ובמתקפה נהרגו תוך דקות עשרות פעילים של המשטר, כך על פי דיווחים שונים הבוקר (חמישי).

נזכיר כי אמש, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גלי תקיפות נרחבים בטהרן ובאזורים נוספים במערב איראן. התקיפות כוונו לעבר תשתיות ומתקנים צבאיים של המשטר האיראני ושל משמרות המהפכה.

במהלך אחד ממטסי התקיפה זוהו חיילים ממשטר איראן שפעלו בתוך מפקדה של משמרות המהפכה בלב טהרן. זמן קצר לאחר הזיהוי הותקף המקום והחיילים חוסלו.

במקביל הותקפו בבירה האיראנית מספר תשתיות נוספות, בהן מפקדות וחמ"לים ששימשו את חיל האוויר של משמרות המהפכה.





